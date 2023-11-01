Isparta'da Cumhuriyet Bayramı Geçit Törenine Isparta Esnaf Odaları Birliği Damgası

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı ve Isparta'daki geçit töreni, Isparta Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin özgün katkılarıyla öne çıktı. Meslek odalarının kendi araçlarıyla katıldığı tören, vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve memnuniyetle karşılandı.Isparta, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla unutulmaz bir kutlamaya sahne oldu. Geçit töreni, Isparta Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin özgün dokunuşlarıyla büyüledi. Birlik çatısı altında faaliyet gösteren çeşitli meslek odaları, kendi meslekleriyle ilgili görsel şovlarını kamyonlar üzerinde sergiledi.Berberler ve Kuaförler Odası örneğinde olduğu gibi, birçok oda kendi mesleğiyle ilgili görsel sunumlar yaparak törene katkıda bulundu. Bu girişim, vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni ve memnuniyetle karşılandı.Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural'ın liderliğinde gerçekleştirilen bu özgün etkinlik, Cumhuriyet'in kazanımlarını gözler önüne serdi. Vatandaşlar, her meslek odasının kendi işini tanıtarak geçit törenine ayrı bir renk kattığını dile getirdi. Ayrıca, bu uygulamanın diğer kurumlar tarafından da benimsenmesi ve gelecek Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında benzer etkinliklerin yapılması temennisinde bulundu.