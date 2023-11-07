Toplam Uzunluk: St. Paul Yolu, toplamda 500 kilometrelik bir uzunluğa sahiptir.

Başlangıç ve Bitiş Noktaları: Bu yol, Antalya'nın Perge ilçesinden başlayarak, Isparta sınırlarından geçer ve Yalvaç İlçesi'nde sonlanır.

İşaretlemeler: Yürüyüş rotası, hem harita üzerinde hem de arazide ayrıntılı bir şekilde işaretlenmiştir. Yolculuk boyunca yolun güzergahı ve yönleri tabelalar ve kırmızı-beyaz renkli boyalarla belirtilmiştir.

St. Paul Yolu, Türkiye'nin işaretlenmiş en uzun mesafeli ikinci uluslararası doğa yürüyüş rotası olarak büyüleyici bir serüven sunuyor. İşte bu özel yol hakkında daha fazla bilgi:Rota ve Özellikler:Doğa ve Serüven:St. Paul Yolu, yürüyücülere doğanın muhteşem güzellikleriyle iç içe bir deneyim sunar. Engin dağların büyüleyici manzaraları, bu yolculuğu unutulmaz kılar. Yürüyüş sırasında çam ağaçlarının kokusu, ciğerlerinizi doldururken, doğanın sükûneti size huzur verir. Bu yol, doğa severler ve yürüyüş tutkunları için gerçek bir cennet sunar.St. Paul Yolu, hem tarihi hem de doğal güzellikleri bir araya getirerek sizi Antik Roma döneminden kalma harabelerden dağların zirvesine ve gizli kanyonlara götürür. Bu yolculuk, tarih, kültür ve doğanın kucaklaştığı unutulmaz bir macera sunar.St. Paul Yolu, Türkiye'nin doğal güzelliklerini ve tarihi zenginliklerini keşfetmek isteyen herkes için önerilen bir yürüyüş rotasıdır. Bu yolu takip ederek, eşsiz deneyimler yaşayabilir ve muhteşem manzaraları keşfedebilirsiniz.