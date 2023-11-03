 SDÜ Miniklerinin 100. Yıl Coşkusu

Süleyman Demirel Üniversitesi Kreş ve Anaokulu öğrencileri, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönemini büyük bir coşku ve heyecanla kutladılar. Üniversite kreş ve anaokulunda gerçekleşen etkinlik, miniklerin hazırladığı özel koreografilerle renklendi. Türk bayraklarıyla süslenen etkinlik, Cumhuriyet sevgisinin en genç nesillerde nasıl canlı tutulduğunu gösterdi.Süleyman Demirel Üniversitesi Kreş ve Anaokulu, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü unutulmaz bir etkinlikle karşıladı. Minik öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları koreografileri büyük bir özveriyle sundular. Renkli kostümleri ve coşkulu performanslarıyla minikler, izleyenlere Cumhuriyet coşkusunu tam anlamıyla yaşattılar.Etkinlikte, Türk bayraklarıyla donatılan mekan, Cumhuriyetin simgelerinden biri olan bayrağımıza olan bağlılığın bir göstergesi olarak öne çıktı. Minikler, bayraklarıyla birlikte, Cumhuriyetimizin değerlerine duydukları sevgiyi ifade ettiler.Süleyman Demirel Üniversitesi Kreş ve Anaokulu, Cumhuriyet coşkusunu minik öğrenciler aracılığıyla yaşatmanın gururunu yaşarken, bu tür etkinliklerin gelecek nesillere Cumhuriyet sevgisini aşılamada önemli bir rol oynadığını vurguladı. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü, miniklerin gözlerindeki parlaklıkla taçlandı.