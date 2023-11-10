ENGEP İle Eğirdir Kale Meydanı Coşkuyla Şenlendi

Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Isparta Belediyesi ve Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen 'Eğitimde Niteliği Geliştirme Projesi (ENGEP)' etkinliği, Eğirdir Kale Meydanı'nda renkli anlara sahne oldu.

Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli GÖK, Emniyet Müdürü Özcan Alıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEGİTEK) Bilim Otobüsü ve Planetaryum, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Isparta Belediyesi Geri Dönüşüm Otobüsü, Isparta Belediyesi Gençlik Otobüsü, ve Isparta Yeşilay stantları ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Özellikle, Isparta İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma JAK Timi'nin Leo ve Teker adlı arama kurtarma köpekleri, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Leo ve Teker'in sevecen tavırları ve gösterileri, Eğirdir Kale Meydanı'nı coşkulu bir şenlik alanına dönüştürdü. Etkinlik, protokol üyeleri, öğrenciler ve katılımcılar arasında güzel bir dayanışma ve eğlence atmosferi yaratmayı başardı.

Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Isparta Belediyesi ve Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen 'Eğitimde Niteliği Geliştirme Projesi (ENGEP)' etkinliği, Eğirdir Kale Meydanı'nda renkli anlara sahne oldu.Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli GÖK, Emniyet Müdürü Özcan Alıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Etkinlik kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEGİTEK) Bilim Otobüsü ve Planetaryum, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Isparta Belediyesi Geri Dönüşüm Otobüsü, Isparta Belediyesi Gençlik Otobüsü, ve Isparta Yeşilay stantları ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.Özellikle, Isparta İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma JAK Timi'nin Leo ve Teker adlı arama kurtarma köpekleri, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Leo ve Teker'in sevecen tavırları ve gösterileri, Eğirdir Kale Meydanı'nı coşkulu bir şenlik alanına dönüştürdü. Etkinlik, protokol üyeleri, öğrenciler ve katılımcılar arasında güzel bir dayanışma ve eğlence atmosferi yaratmayı başardı.

ENGEP İle Eğirdir Kale Meydanı Coşkuyla Şenlendi

Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Isparta Belediyesi ve Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen 'Eğitimde Niteliği Geliştirme Projesi (ENGEP)' etkinliği, Eğirdir Kale Meydanı'nda renkli anlara sahne oldu.

Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli GÖK, Emniyet Müdürü Özcan Alıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEGİTEK) Bilim Otobüsü ve Planetaryum, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Isparta Belediyesi Geri Dönüşüm Otobüsü, Isparta Belediyesi Gençlik Otobüsü, ve Isparta Yeşilay stantları ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Özellikle, Isparta İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma JAK Timi'nin Leo ve Teker adlı arama kurtarma köpekleri, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Leo ve Teker'in sevecen tavırları ve gösterileri, Eğirdir Kale Meydanı'nı coşkulu bir şenlik alanına dönüştürdü. Etkinlik, protokol üyeleri, öğrenciler ve katılımcılar arasında güzel bir dayanışma ve eğlence atmosferi yaratmayı başardı.