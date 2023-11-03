Isparta'dan Anıtkabir'e Taşıyarak Gelecek Nesillere Miras

Genç Yalvaçlılar Derneği, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama coşkusunu unutulmaz bir projeye dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Dernek Başkanı Ramazan Yıldızlı, projelerinin Cumhuriyetimizin değerlerini ön plana çıkaracak ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden birini canlandıracak bir etkinlik olduğunu belirtti.Genç Yalvaçlılar Derneği, Yalvaç ve Isparta bölgesinin halıcılık geleneğine vurgu yaparak, özel bir projeye imza atmayı planlıyor. Bu proje kapsamında Türk Bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk ve Yalvaç'taki tarihi su kemerleri bir arada buluşturacak bir resim, 500 bin düğümlü bir halıda hayat bulacak.Projeye katılmak isteyen herkes, bu özel halıya 1 düğüm atacak ve böylece dünyanın en fazla kişi tarafından dokunulan halısına hayat verecekler. Aynı zamanda her düğüm atan kişinin ismi, soyismi, mesleği ve memleketi de kaydedilecek.Projeyi tamamladıktan sonra, 500 bin düğümlü halı Yalvaç'ta bir yıl boyunca sergilenecek. Ardından, bu özel halı Anıtkabir'e taşınarak, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarında sergilenecek ve projeye katılanların isimleri, bu anlamlı sergiye çerçeve olarak hediye edilecek.Genç Yalvaçlılar Derneği, bu proje ile gelecek nesillere Cumhuriyet ve millet sevgisini aşılamayı amaçlıyor. Çocuklar, torunlar ve hatta onların çocukları, Anıtkabir ziyaretlerinde atalarının isimlerini gördüklerinde gurur duyacaklar ve Cumhuriyet değerlerini hatırlayacaklar.Projeyi yürüten Genç Yalvaçlılar Derneği, Yalvaç'tan tüm dünyaya bu sevgiyi taşımaktan büyük mutluluk duyacaklarını ifade ediyor. Bu anlamlı projenin, Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarına büyük bir katkı sağlaması bekleniyor.