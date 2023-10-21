SDÜ Hastanesi, Başarılı Küçük Kesi Baypass Ameliyatlarıyla Dikkat Çekiyor

SDÜ Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, minimal invaziv veya küçük kesi bypass ameliyatlarıyla başarılı sonuçlar elde ediyor. Bu tür ameliyatlar, hastaların sağlığı ve konforu açısından birçok avantaj sunuyor.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle SDÜ Hastanesi'ne başvuran iki hasta, Ramazan Sağdıç (55) ve Abidin Demir (59), koroner kalp damarı açılması ameliyatına tabi tutuldular. Bu ameliyatlar, hastaların göğüs kafesinin açılmadan küçük bir kesi ile gerçekleştirildi ve başarılı bir şekilde sonuçlandı.

SDÜ Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan İbrişim, bu yöntemin klasik bypass ameliyatlarına göre birçok avantaj sunduğunu belirtti. Küçük kesi baypass ameliyatları, hastane tarafından rutin olarak uygulanıyor ve hastaların sağlığına kavuşmalarına yardımcı oluyor. Bu başarılar, SDÜ Hastanesi'nin kalp cerrahisi alanındaki uzmanlığını ve yenilikçi yaklaşımlarını göstermektedir.