 Gül Üreticilerine 2023 Yılında Yüzde 100 Artışla Yeni Fiyat

Gülbirlik, 2023 yılı için gülçiçeği fiyatını brüt 51 lira olarak belirledi. Bu, geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde bir artış anlamına gelmektedir. Daha önce kilogram başına 20 lira peşin ödeme yapan Gülbirlik, kesintilerden sonra üreticilere 30 liralık fiyat farkını ödemeye başlayacak.Gülbirlik, yıllık gülçiçeği alım kampanyası sonucunda kilogram başına 51 lira fiyat belirledi. Bu fiyat, geçen yılın 24 lira 25 kuruşluk fiyatına göre büyük bir artışı temsil etmektedir. 2023 yılı gülçiçeği sezonunda olumsuz hava koşulları nedeniyle rekoltenin yüzde 30'luk bir düşüşle 10 bin ton civarında gerçekleştiği belirtiliyor.Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, fiyat tespitinde hem üreticilerin hem de birliğin menfaatlerini göz önünde bulundurduklarını ifade etti. 2023 yılı gülçiçeği fiyatının belirlenmesinin ardından kilogram başına 20 liralık ön ödeme yaptıklarını ve geriye kalan 30 liralık farkı yakın bir zamanda üreticilere ödeyeceklerini söyledi. Ayrıca, Çelik, gülbirliğin üreticiler için olmazsa olmaz olduğunu belirterek onların haklarını korumanın bir görev olduğunu vurguladı.Bu fiyat artışı, Isparta'nın ekonomisine önemli bir katkı sağlayan gül üreticilerinin yüzünü güldürecektir. Gülbirlik, gülçiçeği üreticilerine daha iyi bir yaşam standardı sunmak ve sektörün sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla bu tür adımlar atmaya devam etmektedir.