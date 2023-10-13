SDÜ’de Festival Coşkusu Başladı

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Türk Telekom’un gençlik markası Selfy tarafından düzenlenen "Selfy Kampüste" gençlik festivali coşkulu bir şekilde başladı.19 Mayıs Açık Hava Amfisi ve Öğrenci Meydanı'nda gerçekleşen festival, onlarca SDÜ öğrencisinin katılımıyla oyun turnuvaları ve heyecan dolu etkinliklerle renklendi.Festival kapsamında Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Türk Telekom Yöneticileri ile Kariyer Yolculuğuna Değer Kat" adlı söyleşide, TT İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, TT Mobil Hizmetler Pazarlama Direktörü Bertan Demir ve TT Çalışan Deneyim ve İşveren Markası Grup Müdürü Esra Buldu gençlerle bir araya geldi. Konuşmacılar, gençlere kendi potansiyellerini tanımalarını, geliştirmelerini ve cesaretle ilk adımlarını atmalarını tavsiye etti. Ayrıca deneyim kazanmanın, farkındalık oluşturmanın ve cesurca adım atmalarının başarı için önemli olduğunu vurguladı.Söyleşi, Ali Tınaz moderatörlüğünde gerçekleşti ve TİVİBUSPOR yorumcuları Erkut Öztürk, Tümer Metin ve Erman Özgür de futbol kariyerleri hakkında deneyimlerini paylaştı.Festivalin bu akşamki programı ise saat 20.00'de 19 Mayıs Açık Hava Amfisi ve Öğrenci Meydanı'nda ünlü müzik grubu KÖFN'ün sahne almasıyla devam edecek. KÖFN, üniversite öğrencileriyle birlikte sevilen şarkılarını seslendirecek.