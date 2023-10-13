TV32, Isparta'ya Yeni Bir Soluk Getiriyor!

İçerik: Isparta'nın önde gelen iş insanlarından Kubilay Kapı'nın sahibi olduğu KFK Medya tarafından yayınlanan TV32, resmi açılışını gerçekleştirdi. Isparta Kumsaati Dergisi olarak, web televizyonculuğunda yeni bir dönemi başlatan TV32'nin açılışını coşkuyla karşılıyor ve Isparta'ya hayırlı olmasını diliyoruz.TV32, şehre taze bir soluk getirerek, yerel içeriklerle dolu zengin ve çeşitli programlarıyla izleyicilere hitap edecek. Kubilay Kapı ve KFK Medya çalışanlarına, bu önemli girişimde başarılar diler, Isparta halkına bu yeni medya platformunun keyfini çıkarmayı öneririz. Isparta için önemli bir katkı sağlayacak TV32'nin başarılı bir yolculuk geçirmesini ve kente değer katmasını temenni ediyoruz.