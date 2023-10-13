Isparta'da KÖFN ile Doyumsuz Müzik Ziyafeti

Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkçe pop müziğin sevilen isimlerinden KÖFN'ü konuk etti.Türk Telekom'un gençlik festivali kapsamında 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte, KÖFN, üniversite öğrencileriyle unutulmaz bir gece yaşattı. Grup, "Bir Tek Ben Anlarım," "Al Aramızdan," "Kaç Kadeh Kırıldı" gibi hit şarkılarını seslendirerek binlerce hayranına müziğin tadını çıkardırdı.Sahne performanslarıyla da büyüleyen KÖFN, dinleyicilerine doyumsuz bir müzik ziyafeti sundu. Bu özel gece, öğrenciler arasında unutulmaz anılara imza attı.