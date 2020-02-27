“SDÜ Askıda Yemek” Uygulaması Başladı

Değerli öğrencilerimiz,Üniversitemiz tarafından başlatılan “SDÜ Askıda Yemek” uygulaması faaliyete geçti. Askıdan yemek alma işlemini, https://oos.sdu.edu.tr/ adresi üzerinden giriş yaparak 08.00- 19.00 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.Uygulamaya ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için* Şuanda web aracılığı ile gerçekleştirilen “Askıdan Yemek Alma İşlemi”, ilerleyen zamanlarda kiosk ve mobil uygulaması üzerinden de online olarak yapılabilecek.