Göller Bölgesi Teknokenti, yerli enerji üretimin yapılması ve enerji verimliliğin sağlanmasına öncülük etmek amacıyla düzenlenen “Antalya ENEREX Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı”nda tanıtılıyor.Anfaş Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl ilki gerçekleştirilen fuarda, Göller Bölgesi Teknokenti bünyesinde yürütülen çalışmalar ile Üniversitemiz Alternatif Enerjili Araç Topluluğunca üretilen “Gece-Gündüz” isimli araç, katılımcıların bilgisine sunuluyor.Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile il protokolünce ilgi gören SDÜ standında üniversitemizin tanıtımı sözlü ve yazılı materyallerle yapıldı.