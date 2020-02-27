Üniversitemiz İnşaat Topluluğu tarafından “Kariyerinizde İz Bırakalım” sloganı ile bu yıl dokuzuncusu düzenlenen “İnşaat Zirvesi” başladı.Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğin açış konuşmasını topluluk başkanı Saadettin Emre Ayan yaptı. Ayan, inşaat alanında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğin ana temasının son günlerde Türkiye’nin gündeminde önemli yer edinen “deprem” olduğunu söyledi.“Deprem” konusuna dikkat çekmek ve bu konuda algı oluşturmayı amaçladıklarını belirten SDÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İlyas Devran Çelik, ülkemizin hem siyasal hem de coğrafi konumu açısından önemli olduğunu kaydetti. Dr. Öğr. Üyesi Çelik, “Gençler, ülkemizin öz kaynaklarını kullanacak olan sizlersiniz. Bunun bilincinde olarak eğitim hayatınız ve gündelik yaşantınızda bu sorumluluğa kavuşmalısınız. Ülkemiz için değerli bir birey olduğunuzun farkına varın ve her zaman bu vatan bu millet için ne yapabilirim kaygısını güdün.” dedi.Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen etkinliğin vizyonunu genişleterek yoluna devam ettiğini kaydeden Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Özdemir de mesleğin önemine değindi. Bu yıl 16-17 Mart tarihlerinde Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilecek “Güney Kariyer Fuarı”ndan da bahseden Prof. Dr. Özdemir, öğrenci ve mezunların işverenler ile zaman ve mekândan bağımsız iletişim kurmalarını sağlayan kariyer platformu olan “Yetenek Kapısı”nın avantajlarını anlattı.Konuşmaların ardından Zihinsel Engelliler Derneğince hazırlanan Mehteran gösterisi sunuldu.Zirvenin “Deprem Değil Bina Öldürür” sloganı ile gerçekleştirilen “Elazığ Depremi” isimli oturumunda, Strata Boya Genel Müdürü Alpaslan Sarıkaya iş bulma sürecine ilişkin bilgiler verdi. “Üniversite mezunu olmak bir avantaj mıdır?” sorusunu yönelten Sarıkaya, “Mezun olduktan sonra kişi kendine olan inancı ve güveni ile doğru işi yapabilir. Kişi kendini fark etmeli ve karşısındakinin de bunu fark etmesi için çaba göstermeli.” diye konuştu.“Düzce Depremi” isimli oturumda öğrencilerle buluşan Rönesans Holding bünyesinde görev yapan Alev Yalçınkaya, “BIM’in İnşaat Sahasında Kullanımı ve Maliyet Analizi” konulu bir sunum yaptı. Yalçınkaya, sunumunda BIM’in kullanım alanlarından bahsetti.