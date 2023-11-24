

SAREM Denizli'de Araştırma Faaliyetlerine Devam Ediyor

Sürdürülebilir su kaynakları yönetimi ve su ürünleri sektörüne katkı sağlamak amacıyla, SAREM (Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü) tarafından desteklenen ve Enstitü Müdürü Dr. Cafer Bulut liderliğinde yürütülen iki önemli proje Denizli'de arazi çalışmalarıyla devam ediyor.

Denizli İli Beyağaç İlçesi Sınırlarında Bulunan Su Kaynaklarının Taşıma Kapasitelerinin Belirlenmesi Projesi:

Proje kapsamında, Beyağaç İlçesi'ndeki su kaynaklarının yapısal profili detaylı bir şekilde inceleniyor.

Su kaynaklarının taşıma kapasitesi belirlenerek, bölgede sürdürülebilir su ürünleri üretimi için yeni olanaklar oluşturulması hedefleniyor.

Yenidere Barajı'nın (Tavas/Denizli) Alabalık Yetiştiriciliği Açısından Değerlendirilmesi ve Taşıma Kapasitesinin Tahmini Projesi:

Yenidere Barajı, alabalık yetiştiriciliği açısından değerlendiriliyor.

Barajın taşıma kapasitesinin tahmin edilmesi, su ürünleri sektörüne yönelik stratejilerin belirlenmesine katkı sağlayacak.