ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ TURİZM VE GASTRONOMİ FUARI'NDA YER ALIYOR

Gökkubbe Fuar Alanı'nda düzenlenen 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı, bugün saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Isparta Valisi Aydın Baruş'un açılış konuşmasıyla başladı. 23-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuara, Isparta Şehir Hastanesi de katılım gösteriyor.Fuar kapsamında standını açan Isparta Şehir Hastanesi, ziyaretçilere sağlık hizmetleri ve tesisin sunduğu imkanlar hakkında bilgi veriyor. Fuar süresince, hastanenin turizm ve gastronomi alanındaki katkılarına dair çeşitli etkinliklerin planlandığı belirtiliyor.Fuarın açılışında konuşan Isparta Valisi Aydın Baruş, şehrin turizm potansiyeli ve gastronomi alanındaki zenginliklerine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin şehrin tanıtımına önemli katkılar sağladığını ifade etti. Isparta Şehir Hastanesi'nin de fuara katılımıyla, şehrin sağlık turizmindeki rolüne dikkat çekiliyor. Standın ziyaretçiler tarafından ilgi görmesi bekleniyor.