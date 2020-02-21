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SAREM’DEN KAYSERİ TARIM FUARI 2020'YE KATILIM

SAREM’DEN KAYSERİ TARIM FUARI 2020'YE KATILIM
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
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SAREM’DEN KAYSERİ TARIM FUARI 2020'YE KATILIM

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM) 20-23 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen Kayseri Tarım Fuarı’nda stant açtı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM)’in standında kurumu tanıtıcı katalog, broşür ve LimnoFish dergilerinin baslı nüshalarının yanı sıra, kurumda üretimi gerçekleştirilen kerevit ve tıbbi sülük materyali de sergileniyor.

14. Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nda standımızı Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan KAYACAN, Kayseri valisi Şehmus GÜNAYDIN ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK ziyaret etti.

Standımıza ziyarette bulunan konuklara standımızda Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM)’in ArGe çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı. Su Ürünleri alanında yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

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