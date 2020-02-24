Cyber Anadolu Siber Güvenlik Programı Tamamlandı

​T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından düzenlenen Cyber Anadolu kapsamında Şubat 20-23 tarihleri arasında Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (SİBEM) ev sahipliğinde düzenlendi. Program kapsamında katılımcılara Temel Ağ Güvenliği, Machine Hacking, Siber İstihbarat ve web uygulama güvenliği eğitimleri verildi. Eğitim sonunda siber güvenlik yeteneklerinin gösterildiği CTF yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada ilk dörtte giren katılımcılar Haziranda yapılacak Türkiye finallerinde ilimizi temsil edecekler.SİBEM Müdürü Dr. Süzen, Cyber Anadolu programı ile ilgili “Cyber Anadolu Siber güvenlik programına Isparta, Antalya ve Konya’dan katılımlar oldu ve 4 gün boyunca siber güvenlik eğitimi verildi. Katılımcılara aldıkları eğitimleri kişisel çıkar gütmeden ve Etik kurallar çerçevesinde uygulamaları gerektiğini belirttik. Emeği geçen eğitmenlere ve katılımcılara teşekkür ediyoruz.” açıklamalarında bulundu.ISUBÜ