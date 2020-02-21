Isparta İl Av Komisyonu Ön Değerlendirme Toplantısı Yapıldı















Isparta il ve ilçelerinde yer alan avcı dernekleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü'nde bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundular.2020-2021 av dönemi için Isparta Av Komisyonu Toplantısı öncesi il ve ilçelerde yer alan avcı derneği yetkilileri, DKMP Isparta Şube Müdürü Hasan ERYİĞİT başkanlığında bir araya geldiler. Toplantıda, Isparta Avcı Dernekleri ve Fahri Av Müfettişleri ile birlikte 2020-2021 av dönemi için il av komisyonu öncesi Ön Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıda avcıların sorunları dinlenerek kurumumuzun avcılık hizmetlerine ilişkin talepleri alındı.