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SAREM’DEN 8.SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI’NA KATILIM

SAREM’DEN 8.SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI’NA KATILIM
TÜRKİYE
G.Tarihi: 29.02.2020 10:36
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
SAREM’DEN 8.SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI’NA KATILIM

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği (SUYMEYBİR) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen “Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı” 27 Şubat 2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’nin açılış konuşmasıyla Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

İki gün ve 4 oturum olarak gerçekleştirilen çalıştayda bildiri ve sunumların ardından “Değerlendirme ve Panel” oturumu yapılarak sektörün sorunları ve çözüm önerileri tartışılmıştır.

Çalıştay’da Enstitü Müdürlüğümüzü temsilen Enstitü Müdürü Şakir ÇINAR ve Müdür Yardımcıları Fuat BİLGİN ile Dr. Cafer BULUT katılım sağlamışlardır.

SAREM Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

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