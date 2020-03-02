GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA KEPEZ BELEDİYESİ VE AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI SAYIN HAKAN TÜTÜNCÜ’NÜN MAHALLİ İDARELER SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gönen Meslek Yüksekokulu’nda Mahalli İdareler Söyleşisi Etkinliği Kepez Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Hakan TÜTÜNCÜ’nün konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleştirildi.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Hilmi Cenk BAYRAKÇI, Gönen Kaymakamı Sayın Yunus COŞKUN, Gönen Belediye Başkanı Sayın Osman KESMEN, İlçe Belediye Başkanları, ilçe protokolü, Yüksekokul akademik, idari personeli ve öğrencileri ile basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Yüksekokul tanıtım videosunun sunumu ve Yüksekokulumuz Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sayın Kıyas KAYAALP’in açılış konuşmasıyla devam etti.Yüksekokulumuz Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sayın Kıyas KAYAALP, konuşmasında “Yüksekokulumuz olarak, 18 Mayıs 2018 tarihinde “Uygulamalı Eğitimde Ortak Akıl” mottosuyla çıktığımız bu yolda, üniversitemizin misyon ve vizyonu ile de uyumlu olarak eğitimde yüksek kalite standartlarını hedefledik. Sahip olduğumuz güçlü akademik kadro ve alt yapı ile yenilikçi eğitim modellerini eğitim süreçlerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki, eğitim ve öğretim ders saatleri aralarına sıkışmış teorik bilgiden çok daha fazlasıdır. Bu kapsam, yüksekokulumuzda aktif olan bölümlerle ilgili alanında uzman ve tanınmış kişileri davet ederek, öğrencilerimize iş hayatının pratiklerini ve güncel hayatın deneyimlerini aktarma gayesindeyiz.” cümleleriyle birlikte Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Antalya Kepez ilçesi belediye Başkanı Sayın Hakan TÜTÜNCÜ beyefendiye yoğun programı arasında bizi kırmayıp buralara kadar geldikleri için, öncelikle tüm öğrenciler sonra da tüm yüksekokul çalışanları adına çok teşekkürlerini dile getirdi.Kepez Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Hakan TÜTÜNCÜ’ nün konuşmasıyla etkinlik, öğrencilerin kariyer planlamalarında önemli bir fark yaratmış, öğrencilerin merak edilen sorularını yanıtlamasıyla söyleşi tamamlanmıştır.Etkinlik Sayın Hakan TÜTÜNCÜ’ye hediyelerinin takdim edilmesiyle son bulmuştur.ISUBÜ