SAĞLIKÇILARDAN OLUŞAN ‘KARAVANCIYIZ BİZ’

GRUBU ÜÇ GÜN ALTINKUM’DA KONAKLADI.



BAŞKAN VELİ GÖK’E TEŞEKKÜR ETTİLER.

Eğirdir Belediyemize ait dünyaca ünlü Altınkum Plajı cefakar sağlık çalışanlarından oluşan ‘KARAVANCIYIZ BİZ’ grubunu üç gün misafir etti.Ülkemizin çok zor dönemlerden geçtiği şu günlerde pandemi ve deprem gibi salgın ve afetlerde de en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız keyifli ve neşeli geçen üç günün sonunda dün saat 15.00’de mini bir plaket töreni tertip ettiler. Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’e ‘KARAVANCIYIZ BİZ’ Grubu sorumlusu Ayşegül ÇOBANOĞLU bir teşekkür plaketi takdim etti.Grup Sorumlusu Ayşegül ÇOBANOĞLU yaptığı açıklamada ‘İçinde bulunduğumuz COVİD-19 ve henüz yaraları tam unutulmamış İzmir depreminin biz sağlık çalışanları, depremi en acısıyla hissetmiş ‘KARAVANCIYIZ BİZ’ Grubu üyeleri ve onlara destek olarak gelen diğer üyelere Eğirdir Belediye Başkanımız Sayın Veli GÖK ve ekibine bizlere gönüllerini açtıkları için, hiçbir şeyin eksikliğini hissettirmeyecek şekilde imkan sundukları için ‘KARAVANCIYIZ BİZ’ Yönetimi olarak çok teşekkür eder minnetlerimizi sunarız.’ dedi.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)