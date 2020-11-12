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ISPARTA'DA 2,5 MİLYONLUK MANTAR ÜRETİM TESİSİ YAPIMI ONAYLANDI

ISPARTA'DA 2,5 MİLYONLUK MANTAR ÜRETİM TESİSİ YAPIMI ONAYLANDI
TÜRKİYE
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BAŞKAN VELİ GÖK’TEN BİR MÜJDE DAHA!.
 
2,5 MİLYONLUK MANTAR ÜRETİM TESİSİ YAPIMI ONAYLANDI.
 
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün Projeleri pandemiye ve tüm zorluklara rağmen onaylanmaya ve hayata geçmeye devam ediyor. Eğirdir tarihinde görülmemiş önemli projeler ve yatırımların hızla ilerlemesi ve inşaatların devam ettiği şu günlerde bir müjde daha veren Başkan Veli GÖK Mantar Üretim Tesisi Projesinin onaylandığını müjdeyle duyurdu.
 
Eğirdir Belediyesine ait 65 ada 121 parselde kayıtlı arsa üzerine 1980 yıllarda elma üretimi depolanması ve pazarlanmasına öncelik yapmak amacı ile 6.377 m2 olarak yapılan soğuk hava deposu örnek ve öncülük yapmak misyonunu tamamlamış ve özel sektörler ihtiyaç kadar yatırımlarını gerçekleştirmiştir.
Mevcut Soğuk Hava Deposunun 7 kişi personel istihdam ile yıllık net karı 200.000.00 (ikiyüzbin) tl dir.
İlçemizde 2006 yılında 13 aile ile yıllık 360 ton üretimle başladığımız mantar üretim rekoltesi 500 aile 800 oda ile yıllık üretimimiz 12.000 tona ulaşmıştır.
İlçemizde mantar üretim rekoltesine, kısa süreli depolanması ve pazarlanmasına, istihdama katkı sağlaması, lokomotif misyonu üstlenmesi amacıyla, mevcut soğutma tesisi binası ve soğutma gruplarını kullanarak mantar üretim, pazarlama ve kısa süreli soğuk oda da stoklama tesisine dönüştürmek istiyoruz.
Keşif bedeli 2,589,620,30 TL. olan Projenin gerçekleştirilebilmesi için sanayi ve teknoloji bakanlığının BAKA üzerinden desteklediği SOGEP hibe programına 15.06.2020 tarihinde BAKA Genel Sekreterliğine müracaat etmiştik.
04.11.2020 tarihinde BAKA ile sözleşme imzalandı (2,589,620,30 TL. Yatırım maliyetinin 1,900,000,00 TL si BAKA hibe desteği ile kalan 689,620,30 TL’si belediye kaynakları ile karşılanacaktır.
Tesisin Kültür mantarı üretim tesisine dönüştürüldüğünde kendi alanlarında örtü altı mantar üretimi yapmak isteyen vatandaşlarımızdan 30 aileye ranza desteği sağlandığı takdirde, 30 aileye kendi alanlarında istihdam imkanı sağlayarak aile başına yıllık asgari 20.000 TL net kazanç sağlanacaktır.
Mevcut soğutma tesisini mantar üretimine dönüştürdüğümüzde 57 kişiye istihdam sağlayacak (2,394.000,00 tl yıllık ücret bedeli) Tesis 653.300 kg yıllık üretimle vergi sonrası 544,337 tl net kar elde edecek. Bunun yanı sıra elde edilen ciro ile 366.000 tl kdv, 153,531 tl gelir vergisi olarak genel bütçeye katkı sağlayacaktır.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Projenin kabulünde desteğini esirgemeyen Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’na, Isparta Milletvekilleri Süreyya Sadi BİLGİÇ, Recep ÖZEL, Mehmet Uğur GÖKGÖZ’e, Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK’e, BAKA Genel Sekreteri Volkan GÜLER’e ve ayrıca projenin hazırlanmasında emeği geçen tüm personelime teşekkür ediyorum, dedi.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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