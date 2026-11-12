Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi kaza geçirdi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, okul açılış programına katılmak üzere yola çıktıkları sırada trafik kazası geçirdi. Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde meydana gelen kazada hafif yaralanan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'in karıştığı trafik kazası kentte kısa süreli endişeye neden oldu. Kaza, Muzaffer Türkeş Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Başkan Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Kızılay tarafından düzenlenen okul açılış programına katılmak üzere yola çıktı. Çiftin içerisinde bulunduğu otomobil, kavşağa kontrolsüz şekilde çıktığı belirtilen ticari araçla çarpıştı.

KAZADA HAFİF YARALANDILAR

Çarpışmanın ardından araçlarda hasar meydana gelirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Başdeğirmen çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELDİ

Kazaya karışan araçlarda dikkat çeken maddi hasar oluştu. Olay yerinde gerekli incelemeler yapılırken, araçlar daha sonra bölgeden kaldırıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



