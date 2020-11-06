EĞİRDİR’DE KORONAVİRÜSDENETİMLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLADI.İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinin sahada daha etkin yapılması için valiliklere, ‘Koronavirüs salgını denetimleri’ konulu genelge gönderdi.Bu kapsamda bugün İlçemizde Kaymakam Adem ÇELİK, Belediye Başkanı Veli GÖK’ün Ankara’da temaslarda olmasından dolayı Belediye Başkan Vekili Belediye Meclisi Üyesi Veli GÜNGÖR, Emniyet Müdürü Ayhan ZARİF, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Fatih TÜRKMEN, Daire Müdürleri ve kolluk kuvvetleri koronavirüs salgını denetimlerinde bulundular.Şehiriçi minibüsler, otogar, pastaneler, lokantalar ve tüm esnafı denetleyen Kaymakam Adem ÇELİK ve beraberindeki heyet vatandaşlara maske+mesafe ve tüm tedbirleri hatırlatarak uyarılarda bulundular.(EĞİRDİR BELDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)