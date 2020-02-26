RECEP AYINA GİRERKEN...

Selamünaleyküm gönül dostlarım, paylaşımlara ortak olan duyarlı insanlar. Saygılar, sevgiler sunarak konu başlığı olan üç ayların başlangıcı Recep ayına girerken hazırlık içinde olmamızı hatırlatmaya çalışacağım. Yaradana sınırsız şükretmeliyiz. Çünkü bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğumuz günahların affı için biz aciz kullarına çok fırsatlar vermektedir.Recebe bir kaç gün öncesi oruç tutabilmek sınırsız sevapları beraberinde getirir. Hacet namazı, tespih, vakit namazlarını ihmal emmemek gerekir. Abdestli olmak bizleri bir çok kötülükten uzaklaştırır. Recep ayı bilindiği gibi Yaradanın ayıdır. Bizleri yoktan var edenin rızasını kazanabilmek, verdiği nimetlerinden yararlanmak için mesajını almamız gerekiyor.Alnını secdeye koymadan, farzlarını yerine getirmeden Kuranını okumadan, Peygamber efendimizin sünnetlerine uymadan nasıl rızasını alabiliriz ki! . Elimize, dilimize,.....mize hakim olmazsak şuurumuzunefsin arzularına yönlendirirsek, şeytana uyarsak günah torbasına döneriz.Recep ayına girerken aynaya bakalım. Bu güne kadar Allah için ne yaptın diye nefsimizle sohbet edelim. Günahımızı, sevabı mızı bir tartalım.İşlemiş olduğumuz günahlardan dolayı tövbe istiğfar yapalım. Allah için ağlayanların gözyaşları misliyle mükafat olarak geri döner. Dünya menfaatibasit konular da gözyaşı döküyoruz. Uhrevi alem için yeterince hazırlığımızyok. Mübarek üç ayların başlangıcı Recep ayı bizim için bir fırsattır. Sadece bu ayda değil yılın üç yüz atmış beş günü, yirmi dört saatinde Allah'a şükredipkulluk görevimizi yerine getirmeliyiz.Kul hakkı konularının üzerinde titizlikle duralım. Bizler bilerek veya bilmeyerek başkaları hakkında bilinçsiz konuşursak bunun vebalini taşımak ağır olur. Haksız bildiğin ya haklı çıkarsa, haklı bildiğin ya haksız çıkarsa! .Her düşünceye evrensel yaklaşmalı. Kul hakkını üzerimize aldığımız zaman mağdur olan kişi affetmediği sürece huzuru mahşerde hesaba çekilirsiniz.Dünyada yaşarken helalleşebilmek bence en güzeli. Borcumuz varsa rıza niteliğinde ödeyelim, alacağımız varda da üç kere hatırlatalım. Belki dalgın unutkan olabilir. Önemsiz alacaklarında üzerine pek düşmeye gerek yok. Ödeme imkanı olsaydı özerdi. Ama bazıları var ki! .. gereksiz harcamalar yaprak bütçesini açıyor hata sağlı zararlı maddelere de harcayabiliyor.Bu yönde hata yapanları uyarıp aklını erdirip işlediği günahları için tövbe etmesini sağlarsak bu ayın hürmetine bizlerde sevap kazanmış oluruz. Recep bizleri yoktan var eden Allah'ın ayı olduğunu da hatırlatalım. Mübarek üç aylar içerisinde öyle çok hikmeti ilahiler ver ki! .. anlatmaya kalkarsak yinede yetersiz kalırız. Önemli olan her güzel günü değerlendirebilmektir.Çok şükür Türkiye de, halkının yüzde doksan beşi inançlı ülkede yaşıyoruz. Regaibi kandili de içinde barındıran Recep ayın da tüm günahlarımızdan sıyrılarak dürüstçe yaşamaya devam edelim. Büyüklerimizin gönüllerini, duasını alalım, küçüklerimizi sevelim. Nice mübarek aylara sağlıklı, ulaşmak ümidi ile Allah'a emanet olunuz.* A F F E T S İ N *Zan altın da kalıp gıybet yapmayın,Kuranı uygulan puta tapmayın,Resulün izinden asla kopmayın,Onun günahını Allah affetsin.Önüne gelene kızar,saldırır,Öfkesi çirkindir, yumruk kaldırır,Çenesi kuvvetli bizi yıldırır,Bunun günahını Allah affetsin.Ağzın da sigara, elin de şişe,Zehirli madde de arıyor neşe,Rahatsızlık verir bacı,kardeşe,Şunun günahını Allah affetsin.Yaptığın kötülük elin de destan,Darbeler yemişsin eşten ve dosttan,Yaşarken bir özür dile herkesten,Senin günahını Allah affetsin.Zeki hacı oldu değmesin nazar,Dini yaşasa da aşkını yazar,Şeytanlar peşinde,nefsi de azar,Benim günahımı Allah affetsin.* A Ğ L A *Yürekten coşkuyla inanç kükresin,Kalbi nurlandırsın, iman yüklesin,Sorgu melekleri amel beklesin,Zikirle, şükürle çağla malıyız.Temizlik imandan kurala uyun,Kolları sıvayın, ayağı soyun,Üç kere yıkayın, mesh ister boyun,Abdestle vücudu yağla malıyız.Sadaka,fitreyi unutmayınız,Kırkta bir zekatı yanıltmayınız,Komşu, akrabayı darılmayınız,Muhtaca yardımlar sağlamalıyız.Kıyamda dururken Kabe yönümüz,Hesaba çekilir elbet dünümüz,Beş vakit namazla karlı günümüz,Tekbirle elleri bağlamalıyız.Kusurları tövbe siler, süpürür,Şeytana uyanlar günah götürür,Zeki olmayanı nefsi bitirir,Secdeye kapanıp ağlamalıyız.Ispartalı Zeki Çelik TÜRKİYE İLESAM il temsilcisi.