ISPARTA MÜFTÜLÜĞÜ BÜLTENİ



BİR SORU BİR CEVAP

Telef olan ürünün öşrünün verilmesi gerekir mi?

Hasattan sonra ürünün öşrünün verilmesi gerekir. Henüz hasat edilmeden ürünü tarlada telef olan çiftçinin, zekât/öşür ödemesi gerekmez. Ancak hasat edildikten sonra, ürünü zayi olsa da öşrünü vermesi gerekir. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 273) Nitekim Yüce Allah: “Devşirilip toplandığı günde hakkını (zekât ve sadakasını) verin ” (En’âm, 6/141) buyurmuştur.



AYET

“Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vaad eder. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir” (Bakara, 2/268)



HADİS

Ebû Hüreyre’den (r.a.) nakledildiğine göre, Allah Resûlü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “...Bir kulun kalbinde cimrilik ve iman asla bir arada bulunmaz.” (Nesâî, Cihâd, 8)



DUA

“Allah’ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım.” (Buhârî, De’avât, 39; Ebu Dâvûd, Sâlat, 367)