ISPARTA İL AFAD BÜLTENİ

Isparta TAMP 2020 Tabikatı Yapıldı.

İlimiz kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının afet ve acil durumlara hazırlıklıolması amacıyla 20 Şubat tarihinde il genelinde geniş katılımlı bir tatbikat yapıldı.İlimizde meydana gelebilicek afetler sonrası etkin bir müdahale amacıyla her yıl planlı olarak tatbikat düzenlenmektedir. Bu yıl da ilimizde meydana geldiği kabul edilen 6.1 büyüklüğündeki depremin muhtemel etkilerinin tahmin edilerek bu yönde müdahale çalışmalarının yönlendirilmesi ve sonuçlandırılması amaçlanmaktadır.Bu kapsamda il merkezi ve merkez köylerinde arama- kurtarma, yangın, sağlık,barınma hizmetlerinin saha uygulamaları yapıldı.Bu yılki tatbikatta ayrıca Davraz Kayak Merkezinde çığda arama-kurtarma, telesiyejde mahsur kalmış kişilerin kurtarılması gibi faaliyetler uygulamalı olarak; AFAD, Jandarma, UMKE, Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün yanısıra SDÜ Arama-Kurtarma Ekibi, Milli Eğitim Müdürlüğü Arama-Kurtarma Ekipleri, ISTUDAK, GÖLDOSK ve Isparta Davraz Off-Road Klübü başta olmak üzere Sivil Toplum Kuruluşlarının da katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.Nefes kesici bir tatbikata imza atan gerek Saha da gerek masabaşında çalışan herkese teşekkür eder Afetsiz günler dileriz.