Prof. Dr. Hasan Gürbüz Ölüm Yıl Dönümünde Sütçüler’de Anıldı

Merhum Prof. Dr. Hasan Gürbüz aramızdan ayrılışının 24. Yılında Sütçüler’de bulunan kabri başında dualarla anıldı.Üniversitemiz Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen anma töreni Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Güvenç NEGİZ, ilçe protokolü, üniversitemiz akademik ve idari personelinin yanı sıra Merhum Gürbüz’ün ailesi ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Anma töreni ISUBÜ Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulunda verilen yemeğin ardından son buldu.ISUBÜ