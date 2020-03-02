GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ ISPARTA’DA

Türk Sağlık Sen Genel Merkezi İl ziyaretleri ve saha çalışmaları kapsamında Genel Başkan Başkan Yardımcıları Mustafa Yiğit ve Kenan Karaçam ile birlikte Isparta Şube Yönetimi, işyeri temsilcileri olmak üzere Isparta’daki sağlık iş kolunda hizmet sunan tesislerin idarecileri ve çalışanlarına bir dizi ziyaretlerde bulundular. Ziyaretlerde hem idareciler bazında, hem çalışanlar bazında talep ve sıkıntılar yerlerinde incelendi, çözüm arayışlarına gidildi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.İlk olarak İl Sağlık Müdürü Sayın Dr Mehmet Karakaya bey makamında ziyaret edildi. Sağlık Bakanlığı’na bağlı İl genelindeki tesislerde verilen hizmetler ve çalışanların problemleri konuşuldu. Döner Sermaye sistemi üzerinde yapılacağı söylenen değişiklikler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Çalışanların talepleri iletildi. Çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilendi. Sonrasında çalışanlar çalışma alanlarında ziyaret edilerek sıkıntı, görüş ve önerileri dinlendi.Ardından Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi DT. Ahmet Uysal Bey ve Hastane Müdürü Şükrü Bayar bey ziyaret edildi. Ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunan tesislerin sıkıntıları ve sendikal çalışmalar ile bu sıkıntıların nasıl aşılabileceği konuşuldu. Sonrasında Ağız ve Diş Sağlığı çalışanları işyerlerinde ziyaret edilerek çalışmalarında kolaylıklar dilendi.Bir sonraki ziyaret Şehir Hastanesine yapıldı. Çalışanların hizmet verdikleri alanlarda ziyaretinden sonra Başhekim Uzm. Dr. Ferudun Ruşen Keskin makamında ziyaret edildi. Ziyarette genel anlamda Şehir Hastanelerinin Türkiye’deki sağlık hizmetlerine katkıları ve uygulamadaki yetersizlikler ve terslikler konuşuldu. Türkiye ölçeğinde Isparta Şehir Hastanesi’nin başarısı konuşuldu. Çalışanların talepleri dile getirildi. Çözüm arayışları istişare edildi.Bir sonraki ziyaret Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne oldu. İl Müdür Vekili Lütfü Büyükses makamında ziyaret edildi. Ziyarette İl Müdürü Yakup Kütük beyin ameliyatı münasebeti ile Sendikamızın geçmiş olsun dilekleri iletildi. Sendikal hakların henüz olmadığı zamanlarda, Isparta'da Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı'nda ve bilâhare Türkiye Kamu-Sen'de Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği yapan, halen aktif çalışan tek kurucusu kıymetli büyüğümüz Ali Ulvi Kayacan hocamızı da ziyaret etme imkanı oldu. Emekleri için teşkilatımız adına teşekkürlerimizi ilettik. Ziyaret, çalışma alanlarındaki sıkıntılar, görüş ve öneriler dinlenip, notlar alındıktan sonra sonlandırıldı.Bu ziyaretin sonrasında Isparta Ülkü Ocakları Başkanlığı ziyaret edildi. İl Başkanı Dr.Hamza Kandemir ve Yönetim Kurulu ile yapılan görüşmelerde sağlık teşkilatı ve ülke genelindeki gelişmeler konuşuldu. Ülkü Ocakları’nın tarihte Milleti ve Devleti ile bütünleşik çalışması hususunun bu gün de aynı şekilde olduğu ifade edildi.Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı ziyaret programının bir sonraki ayağı idi. Bu ziyarette İl Genel Sekreteri Hüsamettin Ünsal ve Merkez İlçe Başkanı Gürsan Taştekin ve Yönetimleri bulundu. Bir iş kazası geçiren ve halen Şehir Hastanesi’nde tedavi altında olan İl Başkanı Nail Bayram beye geçmiş olsun dileklerinde bulunulduktan sonra ülkenin içinde bulunduğu durum, bir olma, birlik olma konusunda teşkilat mensuplarına düşen vazifeler konuşuldu.Sonrasında Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Isparta Şubesi ve Kamu-Sen İl Temsilciliği ziyareti yapıldı. Ziyarette TÜRKAV İl yönetimi ve Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı sendikaların Şube Başkanları, İl Temsilcileri ve Yönetim Kurulu üyeleri Türk Sağlık-Sen Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri bulundu. Ülkenin içinde bulunduğu halihazır durumda sivil toplum kuruluşlarına düşen yük ile sendikal çalışmalar ve yaşanan sıkıntılar konuşuldu.Ziyaret ve saha çalışması programının 2. Gününde Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Rasih Yazkan bey makamında ziyaret edildi. Kendisine ve ekibine verilen yeni görevde başarılar ve kolaylıklar dilendi. Ziyarette Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Yiğit ve Kenan Karaçam, Türk Sağlık-Sen Isparta Şube Başkanı Mümtaz Kamil Durak ve Şube Başkan Yardımcıları Ahmet Türkön, Hayrettin Çiçen, Zeki Özdemir, İlker Özdoğan, işyeri temsilcilerimiz Özlem Çapkunoğlu ve Turgay Doğan ile birlikte Başhekim Yardımcısı Dr.Öğretim Üyesi Mehmet Erdoğan ve Hastane Başmüdürü Kazım Kahraman beyler de hazır bulundular. Üniversite Hastanelerinin sağlık sistemindeki yeri ve rolü ile beraber, güncel durumları, çalışanların yaşadığı sıkıntılı durumlar, Türk Sağlık Sen'in konuyla alakalı olarak Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve YÖK nezdinde yaptığı çalışmalar anlatıldı.Sonrasında Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi çalışanlarını çalışma alanlarında ziyaret, Prof. Dr. Recep Çetin Hocamız’ın Cerrahi Onkoloji polikliniğinde ziyaret edilmesi le başladı. Ardından hastane ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette dile getirilen görüş, öneri ve sıkıntılar not edildi. Çalışanlara döner sermaye verilememesi konusu başta olmak üzere konuşulan konularla ilgili Sendikamızın çalışmaları hakkında bilgi verildi, çalışmalarında kolaylıklar dilendi.Bundan sonraki ziyaret Süleyman Demirel Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr.Musa Denizhan Ulusan beye yapıldı. Türk Sağlık Sen'in Isparta ölçeğinde yaptığı çalışmalar ile birlikte Türkiye geneli yapılan faaliyetler ile Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve YÖK nezdinde yaptığı çalışmalar anlatıldı.Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı bey makamında ziyaret edildi. Ziyarete Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Yiğit ve Kenan Karaçam, Türk Sağlık-Sen Isparta Şube Başkanı Mümtaz Kamil Durak ve Şube Başkan Yardımcıları Ahmet Türkön, Hayrettin Çiçen, Zeki Özdemir, İlker Özdoğan, işyeri temsilcilerimiz Özlem Çapkunoğlu ve Turgay Doğan katıldı. Ziyarette Genel Sekreter Dr.Öğretim Üyesi Vahdettin Aydın, Genel Sekreter Yardımcısı Dr.Musa Denizhan Ulusan da hazır bulundular. Üniversite Hastanelerinin sağlık sistemindeki yeri ve rolü ile beraber, güncel durumları, yaşanmakta olan sıkıntılar ve çözüm önerileri ile Türk Sağlık Sen'in konuyla alakalı Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve YÖK nezdinde yaptığı çalışmalar burada da ifade edildi. Rektör beye yeni dönemde verilen görev münasebeti ile hayırlı olsun dilekleri iletildi.Genel Başkan Yardımcımız Kenan Karaçam'ın Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nden arkadaşı, dostu, ahbabı Mustafa Abay kardeşimiz, görev yeri olan Isparta Şehir Hastanesi onkoloji servisinde ziyaret edildi. Ahde vefa olarak nitelendirilen bu ziyarette kısa süreli de olsa hasret giderildi.Bu ziyaretin ardından Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr Ergün Ceylan bey makamında ziyaret edildi. Ziyarette Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Kadriye Yavuz hanım da hazır bulundular. Ziyarette askeriyeden devredilen hastanelerinin sağlık sistemindeki yeri ile beraber, güncel durumları, çalışanların yaşadığı sıkıntıları, Türk Sağlık Sen'in konuyla alakalı olarak Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde yaptığı çalışmalar anlatıldı.İki gün boyunca gerçekleştirilen ziyaret ve saha çalışmalarının, Isparta’da sağlık iş kolunda hizmet veren tüm kurum ve çalışanlarına, dolayısı ile de Türkiye’deki sağlık sektörüne olumlu katkıları olacağı kanaati ile emeği geçen herkese teşekkürlerimizi borç biliriz.