İL GENEL MECLİSİNDE ŞEHİTLERMİZ DUALARLA ANILDI
İl Genel Meclisinin Mart ayı 1 .Birleşimi Toplantısı İl Genel Meclis Toplantı salonunda, İl Genel Meclis Başkanı Serkan KESKİN Başkanlığında gerçekleştirildi.
Isparta İl Genel Meclisi, haftanın ilk oturumunda ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na tam destek verdi.
Meclis üyeleri adına İl Genel Meclisi Başkanı Serken Keskin açıklama yaptıktan sonra mecliste üyesi bulunan partilerin sözcüleri de ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na destek mesajları verdiler. Mecliste Gelendost İl Genel Meclis üyesi Hüseyin Tula’da şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okudu.