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POTASYUM DEĞERİ YÜKSEK VE POTASYUM KAYNAĞI BESİNLER

POTASYUM DEĞERİ YÜKSEK VE POTASYUM KAYNAĞI BESİNLER
TÜRKİYE
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Potasyum, vücudun kalp, böbrek, kas ve sinir fonksiyonları gibi hayati önem taşıyan işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan bir mineraldir. Sağlıklı bireylerde potasyum için yeterli günlük alım miktarı 4.700 mg'dır. Ancak sağlıklı ve dengeli bir beslenme modeli ile beslenmeyen kişiler, yeterli miktarda potasyum alamamaktadır.
Genellikle potasyum oranı en yüksek olan besin muz olarak bilinmektedir. 1 orta boy muzda ortalama 422 mg potasyum bulunmaktadır. Bu miktar günlük ihtiyacın %9’una tekabül etmektedir.  Ancak potasyum içeriği muzdan bile daha yüksek olan diğer besinler de bulunmaktadır. Gelin bu besinleri birlikte inceleyelim.

Potasyum içeriği yüksek gıdalar

Kuru Fasulye 

Demir, protein ve liften zengin, şeker ve yağdan fakir içeriğiyle bilinen kuru fasulye, aynı zamanda iyi bir potasyum kaynağıdır. Kuru fasulye, hem salatalarda hem de sıcak yemek olarak tüketilebilmektedir. Kuru fasulyenin hazmını kolaylaştırmak için bir gece önceden suda bekletmek faydalı olacaktır. 
  • 175 gram pişmiş kuru fasulyede ortalama; 829 mg kadar potasyum bulunmakta ve günlük ihtiyacın %18’ine tekabül etmektedir. 

Patates 

Dünyadaki çoğu mutfak için vazgeçilmez bir besin olan patates, kalori, kolesterol ve doymuş yağ içeriği düşük; B1, B3 ve B6 içeriği yüksek olan bir karbonhidrat kaynağıdır. Potasyum açısından da zengin olan patates, birçok farklı pişirme tekniği ile hazırlanabilmektedir. Patatesi derin yağda kızartmak yerine ızgara yaparak veya haşlayarak tüketmek yağ alımını sınırlandırabilmek için faydalı olacaktır. 
  • 1 orta boy fırınlanmış patateste ortalama; 738 mg potasyum bulunmakta ve günlük ihtiyacın %16’sına tekabül etmektedir. 

Tatlı Patates

Tatlı patatesin potasyum, lif ve A vitamini içeriği yüksek olup, aynı zamanda bir miktar da protein içermektedir. Son yıllarda popülarite kazanmaya başlayan tatlı patates; salatalarda, püre olarak veya yemeklerde kullanılabilmektedir. 
  • 1 orta boy tatlı patateste; 541 mg potasyum bulunmakta ve günlük ihtiyacın %12’sine tekabül etmektedir. 

Pancar 

Pancarın potasyuma ek olarak, folat ve nitrat içeriği de yüksektir. Nitrat hipertansiyon hastalarında, kan basıncını dengelemeye katkı sağlayabilmektedir. 
  • 1 kase (170 gram) pancarda; 518 mg potasyum bulunmakta ve günlük ihtiyacın %11’ine tekabül etmektedir. 

Kuru Erik

Lif içeriği yüksek olan kuru erik, potasyum açısından da zengin bir meyvedir. Kuru eriği, yoğurt veya kuruyemişin yanında tüketmek oldukça sağlıklı bir ara öğün alternatifi olabilir. Paketli olarak satılan bazı kuru erikler şeker ilavelidir. Bu nedenle, paketli kuru erik satın alırken besin etiketini okumakta fayda var.  
  • 30 gram kuru erikte ortalama; 637 mg potasyum bulunmakta ve günlük ihtiyacın %14’üne tekabül etmektedir. 

Kuru Üzüm  

Salatalarda, tatlılarda veya ara öğünlerde rahatlıkla tüketilebilecek olan kuru üzümün de potasyum ve lif içeriği yüksektir. 
  • 30 gram kuru üzümde ortalama; 640 mg potasyum bulunmakta ve günlük ihtiyacın %14’üne tekabül etmektedir. 

Avokado 

Son yıllarda oldukça popüler olmaya başlayan avokado, tat olarak sebzeye benziyor olsa da aslında bir meyvedir.  Genellikle kahvaltıda, salatalarda veya soslarda kullanılan avokadonun, potasyum, folat ve K, C, E vitamini içeriği yüksektir. 
  • ½ adet avokado ortalama; 487 mg potasyum bulunmakta ve günlük ihtiyacın %10’una tekabül etmektedir.
İlgili konu: Avokado faydaları ve sağlık etkileri

Karpuz 

Karpuz, potasyum ile birlikte A ve C vitaminlerini de içermektedir. Serinletici etkisinden dolayı yaz aylarında en fazla tercih edilen meyvelerden olan karpuzun, su oranı da oldukça yüksektir. 
  • 2 adet üçgen dilim karpuz ortalama; 640 mg potasyum bulunmakta ve günlük ihtiyacın %14’üne tekabül etmektedir. 

Nar

Potasyuma ek olarak; C vitamini, K vitamini ve folat içeriği de yüksek olan nar, birçok meyveden daha yüksek protein içeriğine sahiptir. 
  • 1 orta boy narda ortalama; 666 mg potasyum bulunmakta ve günlük ihtiyacın %14’üne tekabül etmektedir. 

Ay Çekirdeği

Ara öğünlerde, hamur işlerinde veya salatalara lezzet katmak için rahatlıkla kullanılabilecek bir kabuklu kuru yemiş olan ay çekirdeği, potasyumdan zengin bir besindir. 
  • 1 küçük kase (60 gram) ay çekirdeğinde ortalama; 480 mg potasyum bulunmakta ve günlük ihtiyacın %10’una tekabül etmektedir. 

Ispanak

Yeşil yapraklı sebzelerin sağlık üzerine sağladıkları olumlu etkiler oldukça fazladır. Ispanak, birçok vitamin ve mineralden zengin bir sebzedir. Yüksek potasyum içeriğinin yanı sıra; magnezyum, folat, demir, K vitamini, C vitamini, A vitamini ve liften de zengindir. Ispanak hem çiğ, hem de pişmiş olarak tüketilebilmektedir. 
  • 1 kase (200 gram) pişmiş ıspanakta ortalama;  840 mg potasyum bulunmakta ve günlük ihtiyacın %18’ine tekabül etmektedir.
Not: Böbrek yetmezlikli hastalar günlük daha az potasyum almalıdır ve bu miktar hekimleri tarafından planlanmaktadır.
Sağlık ve Mutlulukla Kalın...
Sayfada yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
 
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