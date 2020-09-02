Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan, Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu ve beraberindeki İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Av. Abdullah Çelik ile birlikte, Davraz Kayak Merkezi’nde başlayan lavanta hasadına katıldı.Isparta Valiliği’nin geçtiğimiz yıllarda deneme amaçlı oluşturduğu lavanta tarlasının hasat sezonuna Sayın Valimiz Ömer Seymenoğlu eşlik ederek, gelişmeleri yakından inceledi.Hasat sonrası Lavantanın yağı çıkartılmak üzere Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan’ın Gülyağı fabrikasına getirildi. Burada dev kazanlara konan lavanta basınçlı buharla damıtıma tabi tutuldu. Ardından, kozmetik ve gıda sektöründe kullanılmak üzere lavantanın yağı ve suyu ayrıştırıldı.Davraz’daki lavanta hasadına katılan Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu hasat sonrası yağının çıkarılma sürecini de inceledi. Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan’a ait işletmeye gelen Vali Seymenoğlu’na Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar’da eşlik etti. Vali Seymenoğlu, Lavanta’nın ve Lavanta yağının ticareti ile yağa dönüşme süreçleri hakkında Borsa Başkanlarımızdan bilgi aldı.Isparta Ticaret Borsası