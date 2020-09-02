AK Parti Isparta Milletvekilimiz Recep ÖZEL temaslarda bulunmak üzere Eğirdir'e geldi. İlk olarak Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ü makamında ziyaret eden ÖZEL daha sonra İl Genel Meclisi Üyelerimizin de katılımı ile Köy Muhtarları ile toplantı yaptı. Köy muhtarlarının isteklerini dosyalar halinde kabul eden Milletvekili ÖZEL gün boyunca Eğirdir'e bağlı köylerde temaslarını sürdürecek. Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK özellikle 'SIFIR ATIK' projesinde Eğirdir'in başarılı olduğunu ifade ederek köylerimizde de 'SIFIR ATIK' projesinin hayata geçmesinin hayati önem taşıdığını belirterek destek istedi. AK Parti Milletvekili Recep ÖZEL'e teşekkür eden Başkan Veli GÖK gün boyu sürecek temaslarda Milletvekili Recep ÖZEL'e eşlik edecek.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)