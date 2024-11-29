Okul Servislerinde Yeni Dönem: Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, okul servis araçlarında kullanılacak taşıtlar ve şoförlere getirilen şartlarda önemli değişiklikler içeriyor.

Yaş Şartı Esnetildi

Okul servis araçlarında yaş sınırını kaybeden taşıtlar, sözleşme süresi dolana kadar, eğitim-öğretim yılı sonuna kadar çalışmaya devam edebilecek. Bu düzenleme, söz konusu araçların hizmet sürelerini uzatacak.

Şoförler İçin Yeni Kriterler

D Sınıfı Ehliyet : Şoförlerin en az 2 yıllık sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

: Şoförlerin en az sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. D1 Sınıfı Ehliyet : En az 5 yıllık sürücü belgesi şartı aranacak.

: En az sürücü belgesi şartı aranacak. Büyükşehirlerde UKOME, diğer illerde ise İl Trafik Komisyonunun kararına bağlı olarak, şoförlerin Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunlu hale getirilebilecek.

Kamera ve Güvenlik Kriterleri

Servis araçlarında, güvenliği artırmak adına:

İç ve dış kameralar bulunacak ve bu kameralar en az 30 gün süreyle kayıt yapabilecek .

bulunacak ve bu kameralar en az . Araçlarda, iç mekânın net bir şekilde görülebileceği şeffaf camlar kullanılacak. Ancak 2017 ve öncesi model araçlarda bu şart, 1 Mart 2025 tarihine kadar yapılacak ilk periyodik muayeneye kadar aranmayacak.

Düzenlemenin Amacı

Yeni düzenlemelerle, okul servis araçlarında güvenliğin artırılması, şoförlerin yeterliliklerinin yükseltilmesi ve taşıtların denetiminin daha etkin bir şekilde yapılması hedefleniyor.

Veliler ve servis işletmecileri, bu değişikliklere dikkat ederek yeni düzenlemelere uyum sağlamalı.