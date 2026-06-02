Resmi Gazete'de Yayımlandı: Parmak İzi ve Yüz Tanıma ile Mesai Takibine Sınırlama

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), iş yerlerinde çalışanların mesai takibinin parmak izi, yüz tanıma, iris veya retina taraması gibi biyometrik veriler kullanılarak yapılmasına yönelik dikkat çeken bir ilke kararı aldı.

Karara göre, çalışanların işe giriş-çıkışlarının takip edilmesinde biyometrik verilerin kullanılması hukuki açıdan çeşitli sakıncalar barındırıyor. Kurul, işçi ve işveren arasındaki güç dengesizliği nedeniyle çalışanlardan alınan açık rızanın her zaman özgür iradeye dayanmayabileceğine dikkat çekti.

Biyometrik Veriler İçin Kritik Değerlendirme

KVKK tarafından yapılan değerlendirmede, biyometrik tanıma sistemlerinin hızlı ve güvenli görünmesine rağmen kişisel verilerin korunması açısından son derece hassas bilgiler içerdiği vurgulandı.

Kurul, mevcut mevzuatta işverenlerin çalışma sürelerini takip etme yükümlülüğünün bulunduğunu ancak bu takibin mutlaka biyometrik sistemlerle yapılmasını zorunlu kılan açık bir yasal düzenlemenin yer almadığını belirtti.

Bu nedenle yalnızca çalışanın açık rızasına dayanılarak parmak izi veya yüz tanıma sistemiyle mesai takibi yapılmasının hukuki açıdan yeterli görülmediği ifade edildi.

Alternatif Sistemler Önerildi

Yeni ilke kararı kapsamında iş yerlerine alternatif yöntemler önerildi. Buna göre mesai takibinin;

Şifreli kart sistemleri,

PIN kodu uygulamaları,

RFID ve NFC kimlik kartları,

İmza föyleri ve devam çizelgeleri,

Denetçi gözetiminde manuel kayıt yöntemleri

gibi alternatif uygulamalarla yapılabileceği belirtildi.

Kurallara Uymayanlara İşlem Yapılabilecek

KVKK, kişisel verilerin hukuka uygun şekilde işlenmesinden veri sorumlularının yükümlü olduğunu hatırlatarak, karar doğrultusunda hareket etmeyen kurum ve işverenler hakkında gerekli idari işlemlerin uygulanabileceğini bildirdi.

Milyonlarca Çalışanı Etkileyebilir

Uzmanlar, kararın özellikle özel sektör başta olmak üzere birçok iş yerinde kullanılan parmak izi ve yüz tanıma sistemlerini doğrudan ilgilendirdiğini belirtiyor. Yeni uygulamayla birlikte birçok işletmenin mesai takip sistemlerini gözden geçirmesi ve alternatif yöntemlere yönelmesi bekleniyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan bu ilke kararıyla birlikte, çalışanların kişisel verilerinin korunmasına yönelik yeni bir dönemin kapıları aralanmış oldu.