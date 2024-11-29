Sahte Yılbaşı Bileti Uyarısı: Hayal Kurarken Dolandırılmayın

Yılbaşı çekilişi yaklaşırken, Milli Piyango biletlerine olan talep artıyor. Bu yıl toplam 3 milyar 499 milyon 50 bin TL ikramiye dağıtılacak ve büyük ödül 600 milyon TL olarak belirlendi. Ancak, uzmanlar sahte bilet konusunda vatandaşları dikkatli olmaları için uyarıyor.

Bilet Fiyatları ve Rağbet

Aksaray’da piyango bayisi işleten Yüksel Yiğit, bilet fiyatlarının çeyrek bilet için 150 TL, yarım bilet için 300 TL, tam bilet için ise 600 TL olduğunu belirtti. Yiğit, özellikle çeyrek biletlere yoğun bir talep olduğunu söyledi.

Sahte Bilet Riski

Yiğit, sahte biletlerin ayırt edilmesinin vatandaşlar için oldukça zor olduğunu ifade ederek, “Henüz piyasada sahte bilet görmedik ancak çıkma ihtimali yüksek. Vatandaşlar, biletlerini bilinen ve güvenilir bayilerden almalı. Sayısal Loto makineleri artık Milli Piyango bileti basabiliyor, bu nedenle son saate bırakmadan bilet alınmalı” dedi.

Kaşe ve Ödemeler

Milli Piyango ödemeleriyle ilgili bilgi veren Yiğit, 500 bin TL’ye kadar olan ikramiyelerin il içinde ödendiğini, bu tutarın üzerindeki ödemelerin İstanbul’a yönlendirildiğini belirtti. Yiğit, sahte bileti engellemek amacıyla biletlerine kaşe bastıklarını ve bunun bayiler için bir sorumluluk olduğunu da sözlerine ekledi.

Hayaller ve Umut

Milli Piyango yılbaşı çekilişinin, birçok kişi için bir umut ışığı olduğunu dile getiren Yiğit, “İnsanlar hayalleriyle yaşıyor. Bugün olmazsa yarın mutlaka bir gün hayalleri gerçekleşir” diyerek vatandaşlara bol şanslar diledi.

Uzmanlar, yılbaşı biletlerinin yalnızca yetkili bayilerden alınması gerektiğini hatırlatarak, dolandırıcılık riskine karşı uyarılarda bulunuyor.