Bir Binada 4 Okul: Velilerden Tepki

Isparta’da deprem riski nedeniyle yıkılan okul binalarının yerine yenilerinin henüz tamamlanmaması, eğitimde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Aynı binada dört farklı okulun eğitim vermesi velilerin tepkisine neden oldu.

Isparta’da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan bazı okul binalarının yerine yapılması planlanan yeni eğitim kurumlarının henüz hizmete açılamaması, öğrencileri ve velileri zor durumda bıraktı.

Edinilen bilgilere göre şehir merkezindeki eski bir okul binasında dört farklı okul eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı binada Yaşar Ulucan İmam Hatip Ortaokulu, Isparta Kız İmam Hatip Ortaokulu, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Ramazan Yiğit İmam Hatip Ortaokulu'nun faaliyet gösterdiği öğrenildi.

Öğrenci yoğunluğunun artmasıyla birlikte okulun fiziki kapasitesinin yetersiz kaldığını savunan veliler, yaşanan durumun eğitim kalitesini de olumsuz etkilediğini dile getiriyor.

Deprem riski gerekçesiyle yıkılan okul binalarının uzun süredir yeniden inşa edilmediğini belirten bazı veliler, öğrencilerin tek bir binada eğitim görmek zorunda bırakıldığını ifade etti.

Veliler, özellikle binanın eski yapısına dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu. Duruma tepki gösteren bazı veliler, “Çocuklarımızın canı bu kadar önemsiz mi? Bir binada dört okul nasıl eğitim verebilir? Deprem riski nedeniyle okullar yıkıldı ancak öğrenciler yine eski bir binaya yönlendirildi. Bu binanın da güvenliği konusunda endişelerimiz var” ifadelerini kullandı.

Öğrenci ve veliler, eğitim yatırımlarının hızlandırılmasını ve yapımı planlanan okul binalarının bir an önce tamamlanarak öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmesinin sağlanmasını istiyor.

Konuya ilişkin yetkililerden yapılacak açıklama ise merakla bekleniyor.







