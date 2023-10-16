Mustafa Büyükkutlu İmam Hatip Okulu Temel Atma Merasimine Katıldık

Yalvaç Belediyesi olarak, eğitim ve ilim yolculuğuna önemli bir adım daha atıldı. Mustafa Büyükkutlu İmam Hatip Okulu'nun temel atma merasimine katıldık ve bu anlamlı günde hazır bulunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yalvaç İlçesi'nde eğitim hizmetlerine katkıda bulunacak olan Mustafa Büyükkutlu İmam Hatip Okulu'nun temeli, ilçenin kalkınması ve ilerlemesi için büyük bir öneme sahiptir. Bu kutsal vazifede başta Mustafa Büyükkutlu ağabeyimiz olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Bu ilim yuvasının, vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmek adına önemli bir rol üstleneceğine olan inancımızla okulumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Işıldayacak öğrencilerle dolu bir geleceği müjdeleyen bu anlamlı günde bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz.