Cumhuriyet'in 100. Yılında Yalvaçlı Öğrencilerin Unutulmaz Deneyimi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde unutulmaz bir deneyime hazırlanıyor. 15 Ekim 2023 tarihinde, Türkiye ile Letonya arasında oynanacak olan karşılaşma için öğrencilerin coşkusu ve sevinci dorukta.

Bu özel etkinliğin gerçekleşmesinde, Yalvaç Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun özverili Fen Bilimleri Öğretmeni Halil Gökhan Kılınç'ın girişimleri ve Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'in katkıları büyük bir rol oynadı. Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştirilen bu etkinlik, öğrencilerin milli gururlarını ve duyarlılıklarını geliştirme amacını taşıyor.

Etkinlik, öğrencilere unutulmaz bir deneyim sunarken aynı zamanda eğitici ve keyifli bir vakit geçirmelerini sağlayacak. Öğrenciler, milli takımımızın maçını canlı olarak izleme fırsatı yakalayacaklar, bu deneyimleriyle milli duyarlılıklarını daha da pekiştirecekler. Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleşen bu etkinlik, öğrencilere unutamayacakları anılar ve milli gurur yaşatmayı hedefliyor.