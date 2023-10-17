Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nden Minik Sincaplara Ormancılık Eğitimi

Isparta Orman İşletme Müdürlüğü, Gönen İlçesi'nde bulunan karaçam tohum bahçesinde, 3. sınıf öğrencilerine doğa, ekosistem, ağaç, kozalak, tohum, fidan gibi konularda teknik eğitim verdi.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, geleceğin doğa dostlarına yönelik önemli bir eğitim faaliyetine ev sahipliği yaptı. Gönen İlçesi'nde bulunan karaçam tohum bahçesinde, 3. sınıf öğrencilerine ormancılık eğitimi düzenlendi.

Toplamda 150 minik öğrenci, doğa ve ağaç sevgisini daha yakından keşfetmek adına bu eğitimde bulundu. Eğitim programı çerçevesinde, doğanın önemi, ekosistemlerin işleyişi, ağaçların yaşam döngüsü, kozalaklar, tohumlar ve fidanların yetiştirilmesi gibi konular teknik personel tarafından öğrencilere aktarıldı.

Bu etkinlik sayesinde minikler, doğanın korunmasının ne kadar önemli olduğunu ve ormanların sürdürülebilir bir şekilde nasıl yönetildiğini öğrenme fırsatı buldular. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, geleceğin doğa dostlarını bilinçli ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştirmeye devam ediyor.