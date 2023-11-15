MÜGE ANLI VE DOSTLARINDAN ISPARTA KIZILAYINA MOBİL AŞEVİ BAĞIŞI

ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı, Kızılay için başlattığı mobil aşevi projesi kapsamında Cumhuriyetin 100. yılında ülke geneline 103 aşevi kazandırdı. Bu projenin bir parçası olarak, Isparta Kızılay'a bir mobil aşevi bağışlandı. Müge Anlı ve dostları tarafından Isparta Kızılay'a yapılan bu anlamlı bağış, Isparta Kızılay yetkililerine teslim edildi. Programda, Isparta Kızılay yetkilileri, Müge Anlı ve dostlarına gösterdikleri destekten dolayı teşekkürlerini ileterek duyarlılık ve dayanışma örneği için minnettarlıklarını ifade ettiler.