Başkan Başdeğirmen: 65 Yaş Üstü ve Engelli Vatandaşlarımız İçin Duyarsız Kalamazdık

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kasım Ayı Olağan Belediye Meclisi ilk oturumunda meclise sunduğu ve oy birliğiyle kabul edilen önerge ile 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların Özel Halk Otobüslerinden tekrar ücretsiz faydalanmalarını sağlayan kararın ardından Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Isparta Şube Başkanı Abdulkadir Ersal ile yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarette konuşan Abdulkadir Ersal, Başkan Başdeğirmen'e teşekkürlerini ileterek, yaşlı ve engelli vatandaşların ücretsiz toplu taşıma hizmetinden yararlanmalarının sağlanmasının büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu belirtti.

Ersal, "Emeklimiz 1 liraya çayını Atatürk Parkında içebiliyor, oturabiliyor, sohbet edebiliyor. Vatandaşlarımız evinde dahi yapsa çayı bir liraya mal edemez. Kiralıdere çok iyi oldu, Cam Seyir Terası ayrı bir güzel oldu. Çok büyük hizmetler yapıyorsunuz. Isparta’mıza çok daha güzel hizmetler yapacağınızdan da eminiz. Isparta için Isparta’nın insanları için güzel işler yaptınız” şeklinde konuştu.

Başkan Başdeğirmen, yaptığı hizmetlerle ilgili olarak, "Andık Deresi mezbelelik bir haldeydi, çok güzel olmuş. Engelliye yönelik her türlü çalışmanın yapılması gerektiğini, bizlere her zaman talimatı insana dokunarak, insanı düşünerek tüm toplumun faydalanacağı hizmetleri yaparak görevlerimizi idame ederek bizlere telkinler vermiştir. 2008 yılında Cumhurbaşkanımız 65 yaş üstü vatandaşlarımıza engellilerimize halk otobüsleri ücretsiz diyerek her ay otobüslere ücret ödemiştir. Bu destek yadırganamaz, bizde devletimizin gücünü devletimizin insanına kullanıyoruz. 65 yaş üstü abilerimiz, ablalarımız, annelerimiz, babalarımız onların mutluluğu bizim için önemli. Meclisimizde de oy birliği ile geçen bu karardan sonra da halk otobüslerine destek vererek sorunları çözmüş olduk. Allah sağlıklı mutlu huzurlu günler nasip etsin” dedi.