Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, İş Dünyasını Önemli Tüyolarla Buluşturdu

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) yönetimi, Ekonomist Murat Sağman ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Osman Utku Bozdoğan’ı Isparta’daki iş dünyası ile buluşturarak, önemli bilgiler paylaştı.ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şakir Uygun, Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite Üyeleri ile Oda üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Danışmanı/Ekonomist Murat Sağman ve Genel Müdür Yardımcısı Osman Utku Bozdoğan tarafından ‘Küresel piyasalar ve Türkiye ekonomisi’ ile ‘2024 yılında beklentiler’ konularında sunum yapıldı.Başkan Metin Çelik, toplantının açılış konuşmasında, istikrarın önemine vurgu yaparak, yeni yatırımların, istihdamın ve ekonomik büyümenin artan ihracatla mümkün olacağına dikkat çekti. Yerel seçimlerin önemine de değinen Başkan Çelik, toplantının iş dünyası için değerli olduğunu belirtti.Ekonomist Murat Sağman, yılsonu enflasyon beklentilerini paylaşırken, Osman Utku Bozdoğan ise Türkiye ve dünya ekonomisinin değerlendirmelerini sundu. Toplantı, katılımcıların sorularını içeren interaktif bir oturumla devam etti.Toplantının sonunda Başkan Metin Çelik, Murat Sağman ve Osman Utku Bozdoğan’a teşekkür ederek, bilgilendirici bir etkinlik düzenledikleri için memnuniyetini dile getirdi.