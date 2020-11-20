MÜFTÜ TÜRKÖZ’DEN

BAŞKAN GÖK’E VEDA ZİYARETİ



İlçemize 2017 yılında Kütahya İli Pazarlar İlçesi Müftüsü iken Eğirdir İlçe Müftüsü olarak atanan Mustafa TÜRKÖZ’ün tayini Aydın İlinin Çine İlçesine çıktı.



Eğirdir’den ayrılarak yeni görev yerine gidecek olan Müftü Mustafa TÜRKÖZ veda ziyaretleri kapsamında bugün sabah saatlerinde Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret ederek helallik aldı ve veda etti.



Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, bugüne kadar Eğirdir’de verdiği hizmetlerden dolayı Müftü TÜRKÖZ’e teşekkür ederek yeni görev yerinin hayırlı olması dileklerinde bulunarak, sağlıklı ve başarılı bir ömür diledi.



(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)