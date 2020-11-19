Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Mısırlı Köyünde çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Yıldız ailesi, artık sıcak ve yeni bir yuvaya kavuşmak için gün sayıyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla aileye yeni bir ev yapıldı. Yıldız ailesi, Başkan Başdeğirmen’e teşekkür ederek yeni evlerinde çay içmeye davet etti. Evin reisi 80 yaşındaki Şakir Yıldız, “Sabah oldu mu kalkarım, binanın etrafında dolanırım” derken, “İçimden ağlamak geliyor. Allah bizi kurtardı, herkesi de kurtarsın inşallah” ifadesinde bulundu.