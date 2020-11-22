BİLGİÇ’İN GİRİŞİMLERİYLE DAVRAZ’A 5.5 MİLYONLUK KAYNAK



​Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve AK Parti Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in girişimleri ile Davraz Kayak Merkezine bir büyük katkı daha geldi. Davraz'da yapılacak T-bar ve yürüme bandı için 5.5 milyonluk desteği Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından sağlayan Bilgiç, yine Davraz'da çalışmak üzere Çalışma Bakanlığından 50 kişilik personel istihdamı sağlayarak Isparta'mızın gözbebeği Davraz'a 1 hafta içinde ikinci müjdeyi verdi.