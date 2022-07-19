MİLLİ GURURUMUZ SEMA ÇALIŞKAN'DAN ZİYARET

Ulusal ve Uluslararası arenada sayısız başarılara imza atan Dünya 3. sü ve Avrupa 2. si Milli Boksörümüz Sema Çalışkan, İl Müdürlüğümüz Boks Antrenörü Melihşah Sarıca ile birlikte İzmir'de başlayacak olan Avrupa şampiyonası hazırlık kampı öncesi İl Müdürümüz Mahmut Danayiyen'i makamında ziyaret etti.

İl Müdürümüz Mahmut Danayiyen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, milli sporcumuz ve antrenörümüze başarılar diledi.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü





