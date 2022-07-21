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Isparta'da “Narkorehber, Narkogençlik ve En İyi Narkotik Polisi; Anne” projeleri

Isparta'da “Narkorehber, Narkogençlik ve En İyi Narkotik Polisi; Anne” projeleri
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İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, TUBİM Büro Amirliği görevlilerimizce; 2022 yılının ilk 6 ayı içerisinde, “Narkorehber, Narkogençlik ve En İyi Narkotik Polisi; Anne” projeleri kapsamında 128 eğitim faaliyet düzenlenmiş olup 7117 kişiye eğitim verilmiştir.
         Ayrıca Narkonokta faaliyetleri kapsamında açılan stantlarla, broşür dağıtmak suretiyle toplamda 13960 vatandaşımıza bilgilendirme yapılmıştır.
         Isparta ilimizde Huzur ve Güven ortamı sağlamak, suç ve suçluya etkin mücadele kapsamında Isparta Polisi olarak tüm birimlerimizle birlikte alan hakimiyeti sağlayarak, sokakta, uygulama noktalarında, eğlence mekanları çevrelerinde, eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız. 
        Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 
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