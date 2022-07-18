Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Ahmet Yaşar Ayyıldız ve eşi Sema Ayyıldız’ı evinde ziyaret etti.Ziyaretten duydukları memnuniyetini ifade eden ve Kıbrıs Barış Harekâtı kapsamında yapılan çıkartma günlerinden bahsederek o günlere ilişkin anılarını Başkan Başdeğirmen ile paylaşan, Gazi Ahmet Yaşar Ayyıldız, yaşanan o zor günlerden bahsetti. Ayyıldız, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubelerine modern bir hizmet binası kazandırılmasından dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti. Ayyıldız, dernek binalarının daha önce Kunduracılar Sitesi 4.katında bulunduğunu anımsatarak, “Gazilerimiz geldiğinde çıkamıyorlardı. Türkiye’de örnek bir bina yaptınız. Sizlere teşekkür ederim” dedi.Şehit ve gazilerin bu vatan, devlet ve toprak için büyük mücadeleler verdiğini aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu mücadeleler esnasında sizde gazilik mertebesine ulaşmışsınız. Bu mücadeleler verilmemiş olsaydı bugün bu güzellikleri, bu beraberlikleri belki de yaşayamayacaktık. Allah zor günler göstermesin” dedi.Kıbrıs Barış Harekâtı ile birlikte Kıbrıs Türk halkının zulümden kurtarıldığını, özgürlüğüne kavuşturulduğunu aktaran Başdeğirmen, “Birçok şehit verdik, uzuvlarını kaybeden gazilerimiz oldu. Sizlerden Allah razı olsun. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde hayatlarını idame ediyorlar” dedi.Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubeleri için yeni hizmet binası inşa edildiğini söyleyen Başkan Başdeğirmen, “Binanız size uygun bir yerde değildi. Göreve geldikten sonra sizleri dernek binası ziyaretimde sizler ‘başkanım burası bize yakışmıyor’ dediniz, ben de ‘burası size değil, bize yakışmıyor’ diyerek yeni bina sözümüzü vermiştik. Kısa süre içerisinde de binayı yaparak önündeki alanı da bahçe olarak sizlere teslim ettik. Dönemimizde böyle güzel bir hizmeti yapmak bize nasip oldu, bundan dolayı da mutluyum. Buda bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Sizlere ne yapsak azdır. Vatanımız için şehitler veriyoruz, uzuvlarını kaybeden gazilerimiz oluyor. Ancak biz şehit yakınlarımız, gazi ve gazi ailelerimizin rahat edebilecekleri bir yer verememişiz. Ne kadar acı. Göreve gelir gelmez güzel bir bina yaparak sizlerin hizmetine sunduk. Sizlerin yapmış olduğunuz fedakarlıklar karşısında bizim yaptığımız çok küçük bir şey. Sizler her zaman ülkemizin, devletimizin, milletimizin yanında oldunuz. Allah razı olsun” görüşlerinde bulundu.