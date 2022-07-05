Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında tarım alanında meydana gelen gelişmelerin takip edilmesi, tarım ve gıda sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Konu ile ilgili farkındalık oluşturmak adına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yapılan basın açıklamasına, İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

2021-2022 eğitim-öğretim yılında; Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Laboratuvar Hizmetleri alanlarında Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 123 okul, 9.309 öğrenci ve 264 öğretmeni içerisine alan söz konusu protokol ile iş birliği yapılacağı belirtildi.

Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle; özellikle gençlerin, tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için ülkemiz topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen bireyler olması hedeflenmektedir. Ayrıca “Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde” yaklaşımıyla çalışmalar yürütülmektedir.



Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü